O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que há "uma divergência real" entre os Estados Unidos e a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que comparou o que ocorria com os palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto contra os judeus na Segunda Guerra. "Para nós, como eu disse, está muito claro que não há comparação possível", afirmou Blinken. A declaração foi dada durante entrevista à repórter Raquel Krahenbuhl, da TV Globo, que teve o texto divulgado pelo Departamento do Estado na noite deste domingo, 25.