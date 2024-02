O governo dos EUA anunciou nesta sexta-feira, 23, novas sanções contra a Rússia, após a morte do opositor Alexei Navalni, com o objetivo de restringir bilhões de dólares em receitas do setor de energia. Anunciadas pelo presidente Joe Biden, as sanções pretendem diminuir as receitas de Vladimir Putin, no momento em que a guerra contra a Ucrânia completa dois anos hoje.