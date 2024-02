O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente dos EUA, Joe Biden, frisaram o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, ao falarem com jornalistas na saída de uma reunião na Casa Branca nesta sexta-feira, 9. Os líderes também reforçaram seu alinhamento mútuo sobre as tensões geopolíticas do Oriente Médio.