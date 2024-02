Um ataque de drone contra uma base que abrigava tropas dos Estados Unidos no leste da Síria matou pelo menos seis combatentes curdos na noite de domingo, 4, no primeiro episódio de ataque significativo na Síria ou no Iraque desde que os Estados Unidos lançaram contraofensivas no fim de semana contra milícias apoiadas pelo Irã que têm como alvo suas forças na região.