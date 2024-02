O Congresso da Argentina rejeitou pontos importantes da "Lei Omnibus" que estava em tramitação nesta terça-feira, 6, recusando propostas de reformas do governo dentre outros pontos centrais do projeto do presidente Javier Milei. Após as derrotas nas votações individuais dos artigos, a Câmara decidiu retornar o texto para o estágio de discussão em comissão. A rejeição anulou o progresso tido pelo projeto na sexta-feira, 2, que foi aprovado em termos gerais no Congresso.