O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi classificado como persona non grata nesta segunda-feira, 19, pelo governo de Israel pro causa de suas declarações em que comparou a ação israelense na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler na Alemanha nazista. A declaração, embora muito mais grave, não foi a primeira do presidente no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.