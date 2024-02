Líderes europeus membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) defenderam uma expansão da capacidade de defesa da aliança, com a Alemanha sugerindo uma produção de armas em larga escala pela Europa, em resposta às falas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que sugeriu uma invasão russa aos países-membros que não cumprem a meta de gastos da aliança.