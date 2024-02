O suspeito do disparo que atingiu uma turista brasileira em um assalto a uma loja na Times Square, em Nova York, foi preso pela polícia local nesta sexta-feira, 9, após ter ficado foragido durante a noite de ontem. De acordo com a polícia de Nova York, o suspeito é um venezuelano de 15 anos. Ele foi preso no bairro de Yonkers.