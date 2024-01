As vendas da casa de leilões Sotheby's registraram uma leve queda em 2023, a US$ 7,9 bilhões (R$ 38 bilhões, na cotação atual), frente aos oito bilhões do ano anterior (R$ 41 bilhões, na cotação média de 2022), informou a empresa de propriedade do multimilionário franco-israelense Patrick Drahi nesta segunda-feira (29).