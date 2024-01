A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) afirmou nesta sexta, 26, que está "preocupada" com os conflitos que acontecem no Mar Vermelho e têm causado perturbações no comércio global, que reduziu 42% do trânsito de navios pela região no último mês. "As interrupções representam uma ameaça direta às cadeias de abastecimento globais", afirma, que se soma às mudanças no abastecimento causadas pela guerra na Ucrânia para aumentar os riscos de elevação dos preços de energia e de alimentos.