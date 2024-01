A União Europeia pediu, nesta segunda-feira, 29, uma investigação sobre a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA) após acusações de suposto envolvimento de funcionários da agência com atividades do grupo terrorista Hamas. As acusações foram baseadas em um dossiê de Israel apresentado aos Estados Unidos, que alega a participação de 12 trabalhadores da ONU no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.