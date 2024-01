O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias do partido Republicano no estado americano de Iowa. Na disputa pela nomeação do partido para a corrida à Casa Branca, Trump obteve uma vantagem inédita de 30 pontos porcentuais sobre o segundo colocado: com cerca de 99% da apuração concluída, ele tem 51% dos votos, enquanto o segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis, tem 21%; o terceiro lugar ficou com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, com 19%.