As temperaturas abaixo de zero em grande parte dos EUA deixaram milhões de americanos enfrentando um frio de baixíssimas temperaturas no fim de semana. Estima-se que 95 milhões de pessoas em todo o país estavam sob alertas ou avisos meteorológicos no domingo (14) devido a ventos frios abaixo de -17°C. Meteorologistas disseram que o frio intenso deve chegar ao sul, até o norte do Texas, enquanto a forte rajada pode levar a temperaturas frias a até -56º C negativos em algumas regiões, como Montana.