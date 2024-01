Taiwan condenou o que considerou serem "comentários falaciosos" da China após as eleições presidenciais e parlamentares da ilha autônoma ontem. O país discordou especificamente da posição frequentemente repetida pela China de que Taiwan é uma questão interna chinesa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou na sua declaração que "a questão de Taiwan é um assunto interno da China. Quaisquer que sejam as mudanças que ocorram em Taiwan, o fato básico de que existe apenas uma China no mundo e de que Taiwan faz parte da China não mudará".