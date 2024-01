Na madrugada de segunda-feira, 8, a Rússia lançou uma nova rodada de mísseis hipersônicos e de cruzeiro contra alvos ucranianos, atingindo áreas próximas às linhas de frente no leste, bem como em pontos do centro e oeste do país. De acordo com relatos, pelo menos quatro civis morreram e 30 ficaram feridos.