A comissão eleitoral nacional da Rússia registrou na sexta-feira os dois primeiros candidatos que competirão com o presidente do país, Vladimir Putin, nas eleições de março. A comissão aprovou colocar Leonid Slutsky, do Partido Liberal Democrático nacionalista, e Vladislav Davankov, do Partido do Novo Povo, nas urnas para a votação de 15 a 17 de março.