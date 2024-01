O simbólico "Relógio do Juízo Final" se manteve em 90 segundos para a meia-noite nesta terça-feira (23), refletindo as ameaças existenciais à humanidade decorrentes de uma possível escalada nuclear do conflito entre Ucrânia e Rússia e dos impactos múltiplos da crise climática após o ano mais quente já registrado na Terra.