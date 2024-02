Os preços do transporte marítimo global continuam a subir, conforme os rebeldes Houthi seguem atacando os navios de carga no Mar Vermelho e nos arredores. As interrupções estão em um ponto-chave para os navios que passam pelo Canal de Suez e criam problemas nas cadeias de suprimentos da Europa e dos EUA, atrasando as remessas e aumentando os custos de transporte.