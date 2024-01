Especialistas forenses do Peru apontaram na sexta-feira, 12, que duas bonecas que foram investigadas como possíveis alienígenas e uma suposta mão de três dedos que autoridades peruanas apreenderam no ano passado não são de outro planeta. Os peritos forenses da Procuradoria do Peru disseram que os objetos eram feitos de papel, cola, metal e ossos humanos e de animais.