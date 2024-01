Os Estados Unidos anunciaram a suspensão temporária do financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) depois que funcionários foram acusados de participar do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro. Nesta sexta-feira, 26, a ONU determinou que o caso seja investigado e rescindiu os contratos dos suspeitos de envolvimento com o grupo terrorista.