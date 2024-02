Um Boeing modelo 757, operado pela Delta Airlines, perdeu uma roda dianteira enquanto se preparava para a decolagem no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, nos EUA, no sábado, 20, de acordo com informações da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês. O órgão regulador do espaço aéreo americano disse que investiga o caso.