O ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson, desistiu das primárias presidenciais republicanas de 2024 após um fraco desempenho no caucus de Iowa, que, segundo a Associated Press, o deixou em sexto lugar. Hutchinson, que lançou a sua campanha em abril, foi um dos poucos candidatos republicanos que criticou o ex-presidente Donald Trump, o principal candidato à nomeação para 2024.