Um avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira, 2, depois de colidir com outra aeronave de menor porte após o pouso. Todos os 379 passageiros conseguiram sair em segurança, mas cinco tripulantes do avião menor estão desaparecidos. Vídeos da TV local NHK News mostram uma grande erupção de fogo e fumaça que tomam conta das aeronaves, enquanto o avião da Japan Airlines ainda se movimentava na pista após o pouso.