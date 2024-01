O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu nesta noite com os representantes das famílias dos reféns feitos pelo Hamas em Tel Aviv. Segundo comunicado do gabinete do líder, ele disse que o esforço para o resgate continua, e que os contatos estão sendo mantidos, já que não foram cortados. "Houve um ultimato do Hamas, que agora foi suavizado", afirmou o primeiro-ministro.