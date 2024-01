A primeira-ministra da França Elisabeth Borne renunciou ao posto nesta segunda-feira, 8 seguindo uma possível reformulação do gabinete ministerial do presidente Emmanuel Macron, que se reuniu com ela no domingo. O mandatário elogiou o trabalho de Borne no cargo em sua conta na rede social "X", e disse que o serviço à nação foi "exemplar todos os dias".