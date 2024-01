Em visita não anunciada à Ucrânia, a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, comprometeu-se com apoio contínuo ao país europeu e anunciou o repasse de US$ 37 milhões para o fundo fiduciário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "para fornecer sistemas de detecção de drones", disse nesta domingo, 7, o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, em entrevista coletiva.