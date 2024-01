O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a relação com o Congresso Nacional está avançando com um "percentual razoável" de cerca de 60% a 70% em relação às pautas do governo. Ao minimizar qualquer atrito na relação com o Legislativo, Lula reconheceu que negociar com a Câmara, Casa em que a gestão tem maior resistência, é "sempre difícil", mas é também "sempre um prazer".