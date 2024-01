O Japão retirou seu alerta mais alto de tsunami, após uma série de grandes terremotos nesta segunda-feira, dia 1º, mas afirmou a moradores de áreas costeiras da região que não devem retornar a suas casas, já que ainda poderiam surgir ondas mortíferas. Os tremores, o pior deles com magnitude preliminar de 7,6, provocaram um incêndio e queda de prédios na costa oeste da principal ilha do Japão, Honshu. Não estava claro ainda se havia mortos ou feridos. A Agência Meteorológica do Japão reportou mais de doze terremotos no Mar do Japão, perto da costa de Ishikawa, e em zonas próximas, depois das 16h (hora local).