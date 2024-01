Um avião da Korean Air, com 289 pessoas a bordo, colidiu com uma aeronave estacionada da Cathay Pacific enquanto era rebocado por um veículo terrestre antes da decolagem no Aeroporto de New Chitose, no norte do Japão, nesta terça-feira, 16. O incidente não causou incêndio nem ferimentos, segundo autoridades aeroportuárias e da companhia aérea.