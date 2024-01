De acordo com a cidade de Wajima, província de Ishikawa, no Japão, até às 9h do dia 2 (horário local), oito pessoas foram confirmadas mortas devido aos terremotos. Já se passaram mais de 15 horas desde o início do incêndio em Kawai-cho, no centro de Wajima, por conta do tremor de magnitude 6 na escala de intensidade sísmica.