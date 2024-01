A oposição na Itália cobrou nesta terça-feira, 9, explicações do governo de Giorgia Meloni depois que centenas de manifestantes reunidos em Roma fizeram uma saudação fascista - que é proibida - aparentemente sem que a polícia interviesse. Aliados de Meloni, por sua vez, negam qualquer relação do seu partido, o Irmãos da Itália, que tem raízes com o pós-fascismo, com o ocorrido.