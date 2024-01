O ministro da Defesa de Israel sugeriu nesta quinta-feira, 5, que Israel mantenha o controle da Faixa de Gaza após a derrota do Hamas. Para o ministro, Yoav Gallant, o controle de Gaza deve ser exercido por um órgão palestino com a orientação de Israel, enquanto Estados Unidos, União Europeia e aliados regionais assumam a responsabilidade pela reconstrução do território.