O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, descreveu as negociações de domingo, 28, para libertação de reféns sob poder do grupo terrorista Hamas como "construtivas", mas alertou que ainda persistiam "lacunas significativas". Netanyahu declarou que as discussões continuariam esta semana, sinalizando, ao menos, o potencial de progresso em direção a um acordo, à medida que os combates se aproximam do quarto mês.