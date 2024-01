O governo do Irã afirma nesta segunda-feira (29) que não tem envolvimento com um ataque que matou soldados dos Estados Unidos no domingo (28) na Jordânia. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanaani afirmou, segundo comunicado oficial, que a acusação não tem base e que o país tem advertido para o risco de expansão do conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.