O Irã está "muito diretamente envolvido" em ataques a embarcações marítimas que rebeldes houthis do Iêmen têm realizado, durante a guerra entre o Hamas e Israel, afirmou nesta segunda-feira (22) Brad Cooper, vice-almirante que é o principal militar americano no Oriente Médio. Em entrevista, porém, Cooper não chegou a dizer que Teerã foi diretamente responsável por ataques ocorridos no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.