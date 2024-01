O Irã lançou nesta terça-feira, 16, ataques de mísseis contra alvos no Paquistão e no Iraque, visando o que descreveu como bases do grupo armado Jaish al-Adl, o que pode aumentar ainda mais as tensões em um Oriente Médio já agitado pela guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. O Paquistão disse que os ataques mataram duas crianças e feriram outras três, no que descreveu como uma "violação não provocada" de seu espaço aéreo.