Grupos criminosos lançaram nesta terça-feira, 9, uma série de ataques em cidades do Equador depois de o presidente Daniel Noboa ter decretado na segunda-feira, 8, estado de exceção no país para combater o narcotráfico. Os ataques, que ocorrem em paralelo à invasão de um canal de TV ao vivo em Guayaquil, a maior cidade do país, incluem a queima de carros e ônibus, sequestros de policiais e vandalismo.