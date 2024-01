O Japão emitiu aletas de tsunami e orientou as pessoas que deixem áreas próximas ao mar após uma série de fortes terremotos em sua costa oeste nesta segunda-feira (1º). A Agência Meteorológica do Japão reportou tremores na costa de Ishikawa e em zonas próximas, na costa oeste do país, às 16h10min (hora local, 4h10min no Brasil). Um dos tremores teve magnitude de 7,6.