O frio extremo que atingiu os Estados Unidos no fim de semana continuará nesta segunda-feira, 15, e ameaça o comparecimento na primeira disputa das eleições presidenciais do ano, nas primárias republicanas em Iowa. Os termômetros marcam -24ºC no Estado, mas segundo a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA os ventos podem chegar até -30ºC.