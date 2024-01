A agência de notícias Associated Press declarou Donald Trump como vencedor das primárias do Partido Republicano em New Hampshire, nesta terça-feira, 23. A projeção é baseada na análise dos resultados iniciais da apuração, bem como em uma pesquisa de boca de urna. A principal rival de Trump, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, ficou em segundo, de acordo com a AP. A vitória deixa o ex-presidente muito perto de ser o candidato republicano nas eleições de novembro.