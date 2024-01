Os Estados Unidos pediram nesta quarta-feira, 3, que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) tome medidas urgentes para impedir os ataques promovidos no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthis do Iêmen. Os americanos também cobraram um posicionamento do Irã, que financia as atividades do grupo.