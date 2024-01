Uma investigação sobre as práticas comerciais de dois presidentes de distritais do Federal Reserve (Fed) que renunciaram em 2021 os inocentou de terem violado a legislação americana. O relatório do Fed divulgado nesta segunda, 22, concluiu que os presidentes não apresentaram suas prestações de contas corretamente, e por isso passaram a ideia de que houve conflitos de interesses decorrentes de seus investimentos pessoais em 2020.