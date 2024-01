Os Estados Unidos confirmaram a designação do grupo Houthis, do Iêmen, como "terroristas globais especialmente designados", após os ataques contra embarcações no Mar Vermelho. Entretanto, a decisão pode ser "reavaliada imediatamente", caso os Houthis cessem os ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, informou a Casa Branca, em nota.