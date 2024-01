Os EUA recuperaram ogivas de mísseis de fabricação iraniana durante uma missão de embarque perto da Somália, no dia 11, que interrompeu o abastecimento de armas rebeldes houthis no Iêmen, mas deixou dois militares da tropa de elite da Marinha (Navy SEALs, na sigla em inglês) perdidos no mar, disseram autoridades de defesa americanas nesta terça-feira, 16.