As empresas do ex-presidente americano Donald Trump receberam pagamentos milionários de pelo menos 20 governos estrangeiros enquanto o republicano ocupava a Casa Branca, segundo uma investigação de democratas da Câmara dos Representantes dos EUA. O relatório publicado nesta quinta-feira, 4, diz que os negócios do então presidente receberam no mínimo US$ 7,8 milhões de países e estatais sem que Trump procurasse ou obtivesse aprovação do Congresso norte-americano, como exige a Constituição.