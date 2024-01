O presidente da Argentina, Javier Milei, realizou nesta quarta-feira, 17, um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, no qual não tratou do quadro em seu próprio país, apenas mencionado em alguns momentos, e se concentrou em defender o capitalismo e, especificamente, o libertarismo. Segundo ele, "o Ocidente está em perigo", diante do risco do socialismo, pois líderes mundiais "abandonaram a liberdade pelo coletivismo".