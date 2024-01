O recuo na população da China acelerou no ano passado, uma piora para um quadro demográfico que recebe atenção cada vez mais urgente de Pequim. O país terminou 2023 com 1,410 bilhão de pessoas, informou nesta quarta-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês), abaixo do 1,412 bilhão de 2022, quando foi atingido um histórico ponto de inflexão, no primeiro ano de recuo populacional desde os anos de fome no início da década de 1960.