Os cinco homens mais ricos do mundo mais do que duplicaram sua fortuna desde 2020, disse a organização beneficente Oxfam nesta segunda-feira (15). Um relatório da organização, publicado esta semana no Fórum Econômico Mundial em Davos, afirmou que riqueza dos cinco maiores super-ricos aumentou de US$ 405 bilhões em 2020 para US$ 869 bilhões no ano passado (R$ 1,9 trilhão e R$ 4,2 trilhões na cotação atual).