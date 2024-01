O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou nesta terça-feira, 16, que a China tem agido para "tentar controlar infraestrutura crucial" no mundo, como a tecnologia de 5G. "É uma questão comercial, mas também da nossa segurança", argumentou, durante um painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos.