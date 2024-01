O ex-ministro de Relações Exteriores e professor de direito da USP Celso Lafer criticou o apoio do Brasil à acusação de genocídio contra Israel no Tribunal de Haia. Em carta enviada ao chanceler, Mauro Vieira, ele disse que a decisão não está de acordo com a coerência da política externa brasileira, em geral, e sobre o Oriente Médio, em particular.